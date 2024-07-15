Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 22 дрона над тремя регионами

Над тремя российскими регионами за ночь сбили 22 дрона

Большинство дронов сбили над Брянской областью. ПВО отразили атаку на Липецкую область — губернатор сообщил, что дрон упал на территории подстанции. В Севастополе ночью предупреждали об уничтожении дронов и ракетной опасности

Фото: Минобороны России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотника над Брянской и Липецкой областями, а также Крымом, сообщило Минобороны.

В Брянской области уничтожили 15 дронов, над Крымом — шесть, над Липецкой областью — один, уточнили в ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении 16 дронов. Под атаку попали несколько районов, данных о пострадавших и разрушениях не было.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что дрон упал на территорию подстанции, ее работа не была нарушена.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки дронов. Он привел данные только об одном сбитом беспилотнике — аппарат уничтожили у мыса Фиолент, расположенном на юго-западном побережье Крыма. Обломки дрона упали на территории частного дома, никто не пострадал.

Позднее в регионе запускали предупреждение об угрозе баллистики. На Крымском мосту дважды перекрывали движение автомобилей — в очередях по обе стороны переправы стоят 1,2 тыс. машин.