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Военная операция на Украине ,  
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Над тремя российскими регионами за ночь сбили 22 дрона

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 22 дрона над тремя регионами
Сюжет
Военная операция на Украине
Большинство дронов сбили над Брянской областью. ПВО отразили атаку на Липецкую область — губернатор сообщил, что дрон упал на территории подстанции. В Севастополе ночью предупреждали об уничтожении дронов и ракетной опасности
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотника над Брянской и Липецкой областями, а также Крымом, сообщило Минобороны.

В Брянской области уничтожили 15 дронов, над Крымом — шесть, над Липецкой областью — один, уточнили в ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении 16 дронов. Под атаку попали несколько районов, данных о пострадавших и разрушениях не было.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что дрон упал на территорию подстанции, ее работа не была нарушена.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки дронов. Он привел данные только об одном сбитом беспилотнике — аппарат уничтожили у мыса Фиолент, расположенном на юго-западном побережье Крыма. Обломки дрона упали на территории частного дома, никто не пострадал.

Позднее в регионе запускали предупреждение об угрозе баллистики. На Крымском мосту дважды перекрывали движение автомобилей — в очередях по обе стороны переправы стоят 1,2 тыс. машин.

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София Шошина София Шошина
Минобороны беспилотники Брянская область Липецкая область Крым Севастополь
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