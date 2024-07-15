В Одессе прогремел взрыв
В Одессе произошел взрыв, сообщают ТСН и «Зеркало недели».
В городе объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района оставаться в укрытиях.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетной атаки.
Несколькими часами ранее взрывы прогремели в Харькове.
По данным мониторинговых каналов, тревога звучит также в Николаевской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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