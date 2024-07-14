При пожаре под Новороссийском пострадал охранник базы отдыха

В результате пожара под Новороссийском пострадал один человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пострадал один человек, от госпитализации отказался», — говорится в публикации. Как уточняет ТАСС, он работал охранником на одной из баз отдыха.

В МЧС добавили, что жителей хутора Дюрсо предупреждают о возможной эвакуации. Огонь повредил 11 строений на территории базы отдыха «Романтик», уточнили в ведомстве.

Пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском начался днем 14 июля, тогда его площадь составляла 3 га. По последним данным, она увеличилась до 62 га. Сначала загорелись лес и трава, затем огонь перекинулся на базы отдыха. В их числе — «Моряк», «Романтик» и «Фрегат», оттуда начали эвакуировать отдыхающих. В краснодарском Минприроды отмечали, что тушение осложнено из-за сильного ветра.