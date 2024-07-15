 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью сбили шесть беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Четыре аппарата сбили в Севском районе, по одному — над Погарским и Брасовским районами, уточнил он. По словам главы региона, никто не пострадал.

Ранее ночью опасность атаки дронов объявили в Курской и Белгородской областях.

Дрон второй раз за день атаковал поселок Белая Березка в Брянской области
Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Накануне брянское село Белая Березка дважды атаковали FPV-дроны. В результате повреждения получили два дома и две квартиры в многоэтажке, сообщил Богомаз. Белая Березка расположена в Трубчевском районе, который граничит с Сумской областью Украины.

Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео

Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной

В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео

Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности

Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК

Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России

Трамп выступил с заявлением после покушения

Кадры с Трампом сразу после стрельбы

Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет

Покушение на Трампа попало на видео

Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов
Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Дрон второй раз за день атаковал поселок Белая Березка в Брянской области
Политика
Брянский поселок Белая Березка атаковали дроны
Политика
Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью дроне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
ХАМАС заявил о новых условиях Нетаньяху по перемирию Политика, 02:27
Как в России число МФО может упасть ниже 1 тыс. Инфографика Финансы, 02:21
В Сомали пятеро погибли при взрыве у кафе, где показывали Евро-2024 Общество, 02:20
Тренер сборной Англии отказался говорить об отставке после финала Евро Спорт, 02:11
В Одессе прогремел взрыв Политика, 01:57
«Англии не хватило смелости». Эксперты объяснили победу Испании на Евро Спорт, 01:54
Еще два вертолета и самолет направят на тушение пожара под Новороссийском Общество, 01:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ямаль назвал победу на Евро лучшим подарком на день рождения Спорт, 01:46
Над Брянской областью сбили шесть беспилотников Политика, 01:45
Дело о мошенничестве экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд Политика, 01:25
Карл III обратился к сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Спорт, 01:21
Полиция еще до митинга Трампа сочла поведение стрелка подозрительным Политика, 01:16
Тренер сборной Англии признал превосходство Испании на Евро Спорт, 01:05
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов Политика, 00:50