Над Брянской областью сбили шесть беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
Четыре аппарата сбили в Севском районе, по одному — над Погарским и Брасовским районами, уточнил он. По словам главы региона, никто не пострадал.
Ранее ночью опасность атаки дронов объявили в Курской и Белгородской областях.
Накануне брянское село Белая Березка дважды атаковали FPV-дроны. В результате повреждения получили два дома и две квартиры в многоэтажке, сообщил Богомаз. Белая Березка расположена в Трубчевском районе, который граничит с Сумской областью Украины.
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