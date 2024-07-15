Над Брянской областью сбили шесть беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Четыре аппарата сбили в Севском районе, по одному — над Погарским и Брасовским районами, уточнил он. По словам главы региона, никто не пострадал.

Ранее ночью опасность атаки дронов объявили в Курской и Белгородской областях.

Накануне брянское село Белая Березка дважды атаковали FPV-дроны. В результате повреждения получили два дома и две квартиры в многоэтажке, сообщил Богомаз. Белая Березка расположена в Трубчевском районе, который граничит с Сумской областью Украины.