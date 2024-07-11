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Военная операция на Украине ,  
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Украинские дроны атаковали село Андрейковичи в Брянской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Целью очередной атаки украинских дронов-камикадзе стало село Андрейковичи в Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет», — написал губернатор и добавил, что частичные повреждения получили один дом и один автомобиль.

Кроме того, в селе была нарушена подача электричества.

Богомаз сообщил об атаке дронов на поселок Белая Березка
Политика
Фото:Google Maps

После начала военной операции на Украине российские регионы, в том числе Брянская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Губернатор 6 июля сообщил, что украинские FPV-дроны атаковали поселок Белая Березка.

Тогда при атаке никто не пострадал, повреждения получили два дома.

Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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