Украинские дроны атаковали село Андрейковичи в Брянской области

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Целью очередной атаки украинских дронов-камикадзе стало село Андрейковичи в Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет», — написал губернатор и добавил, что частичные повреждения получили один дом и один автомобиль.

Кроме того, в селе была нарушена подача электричества.

После начала военной операции на Украине российские регионы, в том числе Брянская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Губернатор 6 июля сообщил, что украинские FPV-дроны атаковали поселок Белая Березка.

Тогда при атаке никто не пострадал, повреждения получили два дома.