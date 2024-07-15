Медведев после покушения на Трампа заявил, что он «уже победил»
Кандидат в президенты США Дональд Трамп после покушения «уже победил» на предстоящих выборах, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — написал Медведев в X. К публикации он прикрепил магшот Трампа, сделанный при аресте политика летом 2023 года.
В Трампа выстрелили несколько раз во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Политик получил ранение в правое ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Стрелок — 20-летний Томас Мэтью Крукс — вел огонь с крыши одноэтажного здания примерно в 140 м от места, где выступал Трамп. Нападавшего застрелили, при нем нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.
Трамп не стал менять планы и отправился на съезд Республиканской партии, где будет утвержден кандидат на предстоящих выборах. Покушение осудили власти ряда стран, включая действующего президента США Джо Байдена.
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