Эксперт РАН — РБК: «Пуля для Трампа отрикошетила в Байдена»

О том, какие последствия может иметь покушение на Дональда Трампа, кто может за ним стоять и как это скажется на итогах выборов, РБК обсудил с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

13 июля на фактического кандидата в президенты США от республиканцев, 45-го президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Пуля, выпущенная 20-летним Томасом Мэттью Круксом, слегка задела ухо Трампа. При этом Крукс, открывший стрельбу из автоматического оружия, ранил двух участников предвыборного митинга и убил одного, после чего его застрелили агенты Секретной службы США.

Трамп, покидая сцену в окружении охраны и с окровавленным лицом, поднял кулак в воздух и обратился к своим сторонникам с призывом: «Боритесь!»

С 15 по 18 июля в Милуоки (штат Висконсин) пройдет съезд Республиканской партии США, на котором Трампа должны официально выдвинуть в качестве кандидата в президенты США. РБК обсудил его перспективы с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым.

— Как покушение изменило шансы Дональда Трампа? Можно ли сказать, что он если не на 100%, то на 99% — новый президент США?

— Всю Америку и весь мир облетели фотографии окровавленного Трампа в окружении агентов Секретной службы, кадры, как он поднимает кулак и говорит, что будет бороться до конца. В американской культуре популярны образы суперменов и президентов, готовых пожертвовать всем чем угодно ради интересов страны, притом что рядом абсолютно недееспособный Байден. Подобного рода картинки в американском обществе, воспитанном в категориях культуры Голливуда, действительно могут решить исход президентских выборов.

Последние оговорки Байдена на саммите НАТО —казалось бы, мелочи, но они убеждают избирателей в том, что Байден — совершенно тупиковый и до известной степени недееспособный кандидат. Если применять эту же логику к Трампу, то он в глазах значительной части сторонников и, возможно, даже независимых, колеблющихся избирателей предстал сейчас суперменом. Многие вспоминают сейчас покушение на Рональда Рейгана, который в такой же ситуации действовал так же быстро и «по-американски». Судя по реакции противоположной стороны, картинка сейчас имеет большее значение, чем сто речей и выступлений.

Если бы выборы состоялись завтра, то Трамп, безусловно, одержал бы сокрушительную победу. Эта пуля задела Трампа, но отрикошетила в Байдена. Возникают неприятные для демократа сравнения: его тоже поддерживают агенты Секретной службы США, но для того, чтобы он просто не упал.

— На протяжении последних двух с половиной недель идет активная дискуссия внутри Демпартии США о том, что Байдена необходимо уговорить сняться с выборов. Как на них повлияет покушение на Трампа — усилятся ли подобные призывы или, напротив, наступит некое смирение?

— Ряд миллиардеров уже выступили в поддержку экс-президента — не только Илон Маск, но и Билл Акман, в прошлом один из мегаспонсоров Демократической партии. Такая реакция может быть продиктована тем, что эти люди понимают складывающуюся конъюнктуру, а не просто поспешили выразить сочувствие. Вероятно, они для себя решили, что исход этой гонки предрешен.

Не исключено, что давление на Байдена резко возрастет: сегодня демократам совершенно ясно, что нужно как можно быстрее добиться от Байдена согласия на снятие кандидатуры.

— Как демократы могут обернуть случившееся в свою пользу?

— Они могут еще в большей степени демонизировать Трампа, однако существенного эффекта это иметь не будет. Вероятно, сегодня они еще яснее осознают, что им нужно выдвинуть действительно сильного кандидата, который мог бы на равных разговаривать с Трампом, не заикаться и вести себя в рамках американских представлений о том, каким должен быть сегодня кандидат в президенты США.

Сложившаяся сейчас ситуация не столько создает сложности для самого Байдена, сколько для выбора подходящего кандидата на замену, тем более что пока согласия на этот счет среди демократов нет. Прежде доминировал такой подход: надо больше обращать внимания на женщин и этнические меньшинства, представляя Трампа как злодея и ведя поиски «розового и пушистого» кандидата. А теперь нужен кандидат, который бы еще под пулями вел себя в рамках канонических американских сериалов о супергероях. Нужно отходить от рассказов про то, насколько плох Трамп и насколько он представляет угрозу демократии, и переходить на другую модель — «как хорош наш кандидат». Тем более что за Байденом стоял длительный, почти что полувековой опыт пребывания во власти.

Сегодня все потенциальные кандидаты на замену — это люди относительно молодые, губернаторы штатов, которые не имеют большого политического опыта на национальном уровне. Необходимо представить их как новое поколение, как свежую кровь. Это более сложная задача, потому что кампания демократов при паре Трамп — Байден базировалась на призывах голосовать не столько за их кандидата, сколько против республиканца. Сейчас ситуация поменялась.

Кого называют в качестве возможной замены Байдена: вице-президент Камала Харрис, 59 лет;

губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, 56 лет;

губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер, 59 лет;

губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, 52 года;

губернатор Кентукки Энди Бешир, 46 лет;

губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро, 51 год;

бывшая первая леди Мишель Обама, 60 лет.

Пока идет кастинг, но когда выбор будет сделан и кандидат будет поставлен на счетчик и под микроскоп, фокус кампании сместится в сторону соревнования качеств кандидатов. Здесь перед демократами стоит более сложная задача, в первую очередь потому, что раскрутить этого кандидата за такие короткие сроки будет сложно. Сегодня время работает против демократов.

— Насколько вероятно, что в следующие месяцы мы увидим не только новые покушения, но и какие-то столкновения в Америке?

— Ближе к концу текущего года или началу следующего может произойти событие, сопоставимое со штурмом Капитолия, правда, его объектом могут стать уже крупные американские города или даже целые штаты. В этом случае вся Америка — и республиканская, и демократическая — выйдет на улицы.

— Вскоре после покушения появилась масса конспирологических теорий: от того, что все это инсценировка и Трамп нанял опытного снайпера, чтобы заработать политические очки, и до того, что покушение организовали чуть ли не Секретная служба и американский дипстейт во главе с Байденом. К чему может привести разгул подобных теорий заговора и насколько это опасно для американского общества?

— Конспирология сегодня очень глубоко проникла в американское политическое сознание и в американское общество. Можно провести исторические параллели с, например, событиями 22 ноября 1963 года, когда был убит Джон Кеннеди. Некоторые независимые исследователи пришли к выводу, что это покушение было осуществлено и организовано ЦРУ. В этой связи вспоминали, что Кеннеди обещал «разнести ЦРУ на тысячу кусочков и развеять их по ветру» после провальной высадки на Кубу в апреле 1961 года и других проблем в работе спецслужб. Трамп также пообещал не только бороться с глубинным государством, но перетрясти сверху донизу все разведывательное сообщество США. Если Кеннеди замахнулся только на ЦРУ, то Трамп уже готов замахнуться на все 17 агентств, которые составляют это разведсообщество.

Поэтому сегодня у американского разведывательного сообщества есть действительно повод и причина Трампа в Белый дом не пустить. Это их личная заинтересованность: грубо говоря, либо Трамп, либо мы. Так что конспирологии не избежать, и все, что будет дальше происходить в Америке, будет рассматриваться через призму различных теорий. Будут искать, кто за этим стоит и кому это выгодно.

Более того, уже пошли разговоры о том, что за покушением может стоять Россия: вспомнили высказывание Владимира Путина о том, что он предпочитает дела иметь с Байденом. Хотя контекст заявления был совсем иным, его могут использовать для того, чтобы насадить нарратив о вмешательстве внешних сил и перевести стрелки с реальных заговорщиков на гипотетических зарубежных. Конспирология будет пронизывать американскую политику до конца выборов и даже после.