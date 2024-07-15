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Общество ,  
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СК начал проверку из-за заражения 19 детей ротавирусом в крымском лагере

Следователи начали проверку после информации о массовом заражении детей ротавирусом в оздоровительном лагере в Евпатории, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство отреагировало на публикации о том, что не менее 19 детей в лагере почувствовали недомогание и oбратились к врачам. По предварительным данным, причиной стал ротавирус. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки.

По информации телеграм-канала «SHOT Проверка», инцидент произошел в лагере «Юность» в Крыму. Дети могли заразиться ротавирусом при купании в море, говорится в публикации.

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Фото:Ярослав Беляев / ТАСС

В начале июня 14 детей отравились в парк-отеле в подмосковной Истре. Причиной стала ротавирускная инфекция, уточнили в Роспотребнадзоре. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.

Ротавирус — острая кишечная инфекция, она передается от человека к человеку как при контакте, чихании или кашле, так и через зараженные предметы. Также вирус можно подхватить, купаясь в водоеме, в том числе бассейне с хлорированной водой. Симптомы заражения — высокая температура, сильные боли в животе, рвота, диарея.

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Следственный комитет Александр Бастрыкин ротавирус детский лагерь
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