СК начал проверку из-за заражения 19 детей ротавирусом в крымском лагере

Следователи начали проверку после информации о массовом заражении детей ротавирусом в оздоровительном лагере в Евпатории, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство отреагировало на публикации о том, что не менее 19 детей в лагере почувствовали недомогание и oбратились к врачам. По предварительным данным, причиной стал ротавирус. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки.

По информации телеграм-канала «SHOT Проверка», инцидент произошел в лагере «Юность» в Крыму. Дети могли заразиться ротавирусом при купании в море, говорится в публикации.

В начале июня 14 детей отравились в парк-отеле в подмосковной Истре. Причиной стала ротавирускная инфекция, уточнили в Роспотребнадзоре. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.