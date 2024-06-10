Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в Истре
Причиной массового отравления детей в парк-отеле в подмосковной Истре стала ротавирусная инфекция, сообщили РБК в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«У заболевших обнаружена ротавирусная инфекция. По результатам лабораторных исследований, причиной ОКИ (острой кишечной инфекции. — РБК) стали сотрудники пищеблока», — рассказали в ведомстве. В пресс-службе отметили, что работу кухни приостановили.
Ротавирус — острая кишечная инфекция, она передается от человека к человеку как при контакте, чихании или кашле, так и через зараженные предметы. Также вирус можно подхватить, купаясь в водоеме, в том числе бассейне с хлорированной водой.
Симптомами заражения ротавирусной инфекцией являются высокая температура, сильные боли в животе, рвота, диарея. Как подчеркивает Роспотребнадзор, главная опасность болезни — в обезвоживании.
По данным СК, на острую кишечную боль пожаловались 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Прокуратура сообщила о 16 отравившихся, 14 из них госпитализировали. Следователи завели дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.