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Общество ,  
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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в Истре

Причиной массового отравления детей в парк-отеле в Истре стал ротавирус
Частицы ротавируса под микроскопом
Частицы ротавируса под микроскопом (Фото: Dr. Graham Beards / Wikipedia.org)

Причиной массового отравления детей в парк-отеле в подмосковной Истре стала ротавирусная инфекция, сообщили РБК в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«У заболевших обнаружена ротавирусная инфекция. По результатам лабораторных исследований, причиной ОКИ (острой кишечной инфекции. — РБК) стали сотрудники пищеблока», — рассказали в ведомстве. В пресс-службе отметили, что работу кухни приостановили.

Ротавирус — острая кишечная инфекция, она передается от человека к человеку как при контакте, чихании или кашле, так и через зараженные предметы. Также вирус можно подхватить, купаясь в водоеме, в том числе бассейне с хлорированной водой.

Симптомами заражения ротавирусной инфекцией являются высокая температура, сильные боли в животе, рвота, диарея. Как подчеркивает Роспотребнадзор, главная опасность болезни — в обезвоживании.

Массовым отравлением детей в Истре занялись следователи и прокуроры
Общество
Фото:mosoblproc / Telegram

По данным СК, на острую кишечную боль пожаловались 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Прокуратура сообщила о 16 отравившихся, 14 из них госпитализировали. Следователи завели дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

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Теги
Истра Московская область отравление ротавирус новости

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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