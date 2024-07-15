Для тушения пожара под Новороссийском направили дополнительные силы
Для тушения крупного лесного пожара под Новороссийском направлены дополнительные силы, сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве уточнили, что для тушения пожара выехала аэромобильная группировка в составе 50 человек и семи единиц техники. Ранее МЧС сообщило, что пожар тушат свыше 300 человек и 80 единиц техники.
Пожар у хутора Дюрсо под Новороссийском начался днем 14 июля. По последним данным, огонь охватил 62 га. Сначала загорелись лес и трава, затем огонь перекинулся на базы отдыха. МЧС сообщило об одном пострадавшем. Как уточнил ТАСС, речь идет об охраннике одной из баз отдыха.
Следователи завели уголовное делопо статьям об уничтожении и повреждении лесных насаждений — ст. 261 Уголовного кодекса. Полиция устанавливает обстоятельства и причин произошедшего.
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