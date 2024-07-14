Мэр Новороссийска попросил добровольцев о помощи в тушении лесного пожара

Огонь от пожара под Новороссийском перекинулся на базы отдыха

Огонь от лесного пожара под Новороссийском из-за сильного ветра перешел на ближайшие базы отдыха, людей оттуда эвакуируют. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель», — говорится в сообщении.

На территории базы «Романтик» огнем охвачены 11 строений. По данным ведомства, 176 человек эвакуированы.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из района хутора Дюрсо эвакуировали порядка 500 человек.

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На месте тушения пожара развернули оперштаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. К ликвидации возгорания привлекли более 250 человек и несколько вертолетов.

Мэр Кравченко попросил о помощи добровольцев. «Для подвоза воды в гору, необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро», — написал он в своем телеграм-канале.

Пожар в районе хутора Дюсо под Новороссийском длится с 12 часов дня 14 июля. Сначала загорелись лес и трава, а затем огонь подошел к ближайшим базам отдыха. В городе введен режим ЧС. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 51 га.