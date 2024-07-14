Огонь от пожара под Новороссийском перекинулся на базы отдыха
Огонь от лесного пожара под Новороссийском из-за сильного ветра перешел на ближайшие базы отдыха, людей оттуда эвакуируют. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель», — говорится в сообщении.
На территории базы «Романтик» огнем охвачены 11 строений. По данным ведомства, 176 человек эвакуированы.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из района хутора Дюрсо эвакуировали порядка 500 человек.
На месте тушения пожара развернули оперштаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. К ликвидации возгорания привлекли более 250 человек и несколько вертолетов.
Мэр Кравченко попросил о помощи добровольцев. «Для подвоза воды в гору, необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро», — написал он в своем телеграм-канале.
Пожар в районе хутора Дюсо под Новороссийском длится с 12 часов дня 14 июля. Сначала загорелись лес и трава, а затем огонь подошел к ближайшим базам отдыха. В городе введен режим ЧС. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 51 га.
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