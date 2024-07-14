МЧС объяснило сложности в тушении лесного пожара под Новороссийском
Тушение лесного пожара под Новороссийском осложнено из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 47 гектаров. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Позже в региональном минприроды уточнили, что площадь возгорания достигла 51 га.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко говорил, что тушение пожара «осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления».
Пожар в районе хутора Дюсо под Новороссийском длится с 12 часов дня. Сначала загорелись лес и трава, а затем огонь перекинулся на ближайшие базы отдыха «Романтик» и «Фрегат». Оттуда эвакуировали более 500 человек. В Новороссийске введен режим ЧС.
По последним данным, на территории одной из баз отдыха огонь повредил шесть деревянных домов и две машины. Пожар тушат более 250 специалистов и 76 единиц техники, вертолеты сбросили около 75 т воды.
Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео
Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной
В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео
Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности
Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК
Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России
Трамп выступил с заявлением после покушения
Кадры с Трампом сразу после стрельбы
Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет
Покушение на Трампа попало на видео
Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов