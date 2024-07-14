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МЧС объяснило сложности в тушении лесного пожара под Новороссийском

МЧС сообщило о сложностях в тушении пожара под Новороссийском из-за ветра
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Тушение лесного пожара под Новороссийском осложнено из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 47 гектаров. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Позже в региональном минприроды уточнили, что площадь возгорания достигла 51 га.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко говорил, что тушение пожара «осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления».

МЧС объяснило сложности в тушении лесного пожара под Новороссийском
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Пожар в районе хутора Дюсо под Новороссийском длится с 12 часов дня. Сначала загорелись лес и трава, а затем огонь перекинулся на ближайшие базы отдыха «Романтик» и «Фрегат». Оттуда эвакуировали более 500 человек. В Новороссийске введен режим ЧС.

По последним данным, на территории одной из баз отдыха огонь повредил шесть деревянных домов и две машины. Пожар тушат более 250 специалистов и 76 единиц техники, вертолеты сбросили около 75 т воды.

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Краснодарский край Новороссийск Кубань Пожар лесной пожар
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