Гладков назвал число находящихся в больницах после атак ВСУ белгородцев

Гладков: 52 белгородца находятся в больницах после атак со стороны Украины

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

После украинских атак в больницах находятся 52 жителя Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

13 июля он посетил два медучреждения, где проходят лечение жители региона.

Так, в городской больнице № 2 в Белгороде находятся 32 человека. Один из них, по словам главы Белгородской области, находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. «Остальные пациенты — [в состоянии] средней степени тяжести с различными ранениями мягких тканей, головы и конечностей, ранениями, проникающими во внутренние органы, — получают лечение в отделениях по профилю», — уточнил Гладков.

Еще 20 человек лечатся в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. «Удалось проведать 16 жителей, у 15 — средняя степень тяжести, еще одну девушку в понедельник уже готовят к выписке. Состояние четырех пациентов тяжелое — они находятся в реанимации», — рассказал глава региона.

В апреле 2024 года он сообщил, что с начала военной операции на Украине в Белгородской области погибли 120 мирных жителей, в том числе 11 детей. Число пострадавших на тот момент достигло более 600 человек, из них 51 ребенок.