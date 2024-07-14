Президент Чехии заявил о напряженной атмосфере после покушения на Трампа

Петр Павел (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент Чехии Петр Павел пожелал бывшему американскому лидеру Дональду Трампу скорейшего выздоровления после покушения и призвал политиков успокоить ситуацию.

«Напряженная атмосфера в обществе никому не выгодна, и политикам необходимо постараться успокоить ситуацию. Я желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления», — написал Павел в соцсети X.

Он подчеркнул, что насилию нет места в демократическом обществе, поэтому необходимо однозначно осудить нападение на бывшего президента США.

13 июля неизвестный несколько раз выстрелил на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании. Политик в этот момент выступал за трибуной. В итоге пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Погиб один из зрителей, еще двое ранены. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили. Мотивы стрелявшего неизвестны.

Действующий президент США Джо Байден призвал всю страну осудить покушение на Трампа. Он также поблагодарил Секретную службу за спасение политика.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Кремль не считает действующую власть в США причастной к попытке устранения кандидата в президенты Трампа. «Но атмосфера, которая была ею создана, этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа — она, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», — добавил он.