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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью дроне

Минобороны: силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Глава региона Александр Богомаз уточнил, что дрон перехватили над Почепским районом. По его словам, при атаке никто не пострадал, разрушений нет.

Украинские дроны атаковали село Андрейковичи в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Несколькими днями ранее, 11 июля, дроны-камикадзе атаковали село Андрейковичи в Брянской области. В результате там была нарушена подача электричества, повреждения получили дом и автомобиль.

Теги
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Минобороны Брянская область Александр Богомаз дроны беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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