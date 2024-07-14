Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью дроне

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Глава региона Александр Богомаз уточнил, что дрон перехватили над Почепским районом. По его словам, при атаке никто не пострадал, разрушений нет.

После начала военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Несколькими днями ранее, 11 июля, дроны-камикадзе атаковали село Андрейковичи в Брянской области. В результате там была нарушена подача электричества, повреждения получили дом и автомобиль.