Брянский поселок Белая Березка атаковали дроны
Богомаз: дроны атаковали поселок Белая Березка в Брянской области
Украинские военные атаковали поселок Белая Березка в Брянской области с помощью FPV-дронов, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
В результате повреждения получили два дома и две квартиры в многоэтажке.
По словам губернатора, никто не пострадал.
Белая Березка расположена в Трубчевском районе на юге Брянской области. Район граничит с Сумской областью Украины.
Утром силы ПВО сбили украинский дрон над Почепским районом Брянской области. Богомаз сообщил, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет.