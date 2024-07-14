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Военная операция на Украине ,  
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Брянский поселок Белая Березка атаковали дроны

Богомаз: дроны атаковали поселок Белая Березка в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные атаковали поселок Белая Березка в Брянской области с помощью FPV-дронов, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате повреждения получили два дома и две квартиры в многоэтажке.

По словам губернатора, никто не пострадал.

Белая Березка расположена в Трубчевском районе на юге Брянской области. Район граничит с Сумской областью Украины.

Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью дроне
Политика

Утром силы ПВО сбили украинский дрон над Почепским районом Брянской области. Богомаз сообщил, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет.

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Александр Богомаз Брянская область дроны ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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