Брянский поселок Белая Березка атаковали дроны

Украинские военные атаковали поселок Белая Березка в Брянской области с помощью FPV-дронов, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате повреждения получили два дома и две квартиры в многоэтажке.

По словам губернатора, никто не пострадал.

Белая Березка расположена в Трубчевском районе на юге Брянской области. Район граничит с Сумской областью Украины.

Утром силы ПВО сбили украинский дрон над Почепским районом Брянской области. Богомаз сообщил, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет.