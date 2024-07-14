Президент Узбекистана осудил покушение на Трампа

Дональд Трамп и Шавкат Мирзиёев (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осудил покушение на экс-президента США Дональда Трампа, сообщила пресс-служба главы государства в телеграм-канале.

Мирзиеёв «с глубокой тревогой» воспринял новости о нападении на бывшего американского лидера, говорится в сообщении.

«Глава нашего государства решительным образом осуждает данный акт насилия и желает Дональду Трампу скорейшего выздоровления», — добавили в пресс-службе.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля, экс-президент получил ранение в ухо. Еще два человека пострадали, один был убит.

Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы неясны. Крукс жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец.

Нападение на Трампа осудили президент США Джо Байден, бывшие американские лидеры Билл Клинтон и Барак Обама, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.