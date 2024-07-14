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Выборы президента США ,  
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NBC узнал о запрете сотрудникам штаба Трампа комментировать покушение

NBC: сотрудникам штаба Трампа запретили комментировать покушение
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Выборы президента США

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа рекомендовал сотрудникам не комментировать покушении на него. Об этом сообщает NBC со ссылкой на внутреннюю записку, направленную от имени политического директора предвыборной кампании Трампа и Национального комитета Республиканской партии Джеймса Блэра.

«Любой, кто общается с прессой, даже на заднем плане или неофициально, будет найден и немедленно уволен. Воздержитесь от комментариев, спекуляций, постов в социальных сетях и т. д. Полная и полная изоляция», — приводит телеканал выдержку из сообщения.

Также Блэр в общении с подчиненными призвал их к предельной осторожности в плане личной безопасности.

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Покушение на Трампа совершили во время его предвыборного митинга в Батлере. Экс-президент США получил легкое ранение, на кадрах с места покушения видна кровь на его лице. Позднее пресс-секретарь политика Стивен Чунг заявил, что тот в безопасности и проходит обследование в больнице. В результате инцидента погибли двое, в том числе стрелок.

Нападение осудили несколько политиков, в том числе бывшие президенты США — Барак Обама и Билл Клинтон. Стрельбу квалифицировали как покушение на его убийство, передавали ABC и Associated Press.

Действующий президент США Джо Байден также осудил нападение, однако не стал называть случившееся покушением. Он пояснил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы сделать это.

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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