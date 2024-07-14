 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Один человек погиб в результате стрельбы на митинге с участием Трампа

Во время покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания погиб человек, сообщили корреспонденты The Washington Post (WP) и местного телеканала WTAE.

По информации журналистки WP Мэри Корнфилд, окружной прокурор заявил о двух погибших в результате инцидента. Среди них, вероятно, был стрелявший в Трампа, добавила Корнфилд. О двух погибших, среди которых - стрелок, сообщил и телеканал ABC.

О погибшем на митинге со ссылкой на прокурора округа Батлер также сообщил репортер WTAE Майк Валенте в соцсети Х.

Представитель Трампа рассказал о его состоянии после покушения
Политика

Покушение на Трампа было совершено во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания. На кадрах трансляции митинга видно, что во время выстрелов экс-президент спрятался за трибуну, а его сторонники пригнулись. Политик получил легкое ранение, его представитель сообщил, что Трампа доставили в больницу, он проходит обследование. Президенту США Джо Байдену доложили о произошедшем.

Теги
Персоны
Дональд Трамп покушение стрельба США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Стрелка, открывшего огонь на митинге Трампа, застрелили
Политика
Представитель Трампа рассказал о его состоянии после покушения
Политика
Байдену доложили о покушении на Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
CNN сообщил подробности покушения на Трампа Политика, 03:20
Стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство Политика, 03:10
Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа Политика, 03:01
Лидеры демократов и республиканцев в Сенате осудили покушение на Трампа Политика, 02:47
Один человек погиб в результате стрельбы на митинге с участием Трампа Политика, 02:38
Стрелка, открывшего огонь на митинге Трампа, застрелили Политика, 02:34
Представитель Трампа рассказал о его состоянии после покушения Политика, 02:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Байдену доложили о покушении на Трампа Политика, 02:23
Покушение на Дональда Трампа. Видео Политика, 02:14
В США заявили о планах укрепить сотрудничество с Арменией Политика, 01:44
В СК назвали причину перестрелки на севере Петербурга Общество, 01:28
Трамп получил ранение при стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании Политика, 01:22
В Днепре прогремели взрывы Политика, 01:18
СК завел дело о хулиганстве после стрельбы на севере Петербурга Общество, 00:51