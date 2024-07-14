Один человек погиб в результате стрельбы на митинге с участием Трампа

Во время покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания погиб человек, сообщили корреспонденты The Washington Post (WP) и местного телеканала WTAE.

По информации журналистки WP Мэри Корнфилд, окружной прокурор заявил о двух погибших в результате инцидента. Среди них, вероятно, был стрелявший в Трампа, добавила Корнфилд. О двух погибших, среди которых - стрелок, сообщил и телеканал ABC.

О погибшем на митинге со ссылкой на прокурора округа Батлер также сообщил репортер WTAE Майк Валенте в соцсети Х.

Покушение на Трампа было совершено во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания. На кадрах трансляции митинга видно, что во время выстрелов экс-президент спрятался за трибуну, а его сторонники пригнулись. Политик получил легкое ранение, его представитель сообщил, что Трампа доставили в больницу, он проходит обследование. Президенту США Джо Байдену доложили о произошедшем.