Байдену доложили о покушении на Трампа

Президенту США Джо Байдену доложили о нападении на Дональда Трампа в ходе выступления политика в штате Пенсильвания. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на Белый дом.

По информации газеты, американский лидер получил предварительную информацию о покушении.

Ранее Reuters сообщило, что Байден в разговоре с журналистами заявил, что у него нет информации о покушении на Трампа. По информации агентства, американский президент пообщался с репортерами во время возвращения из Делавэра. В городе Уилмингтон в этом штате расположен один из загородных домов президента.

В Трампа выстрелили во время его предвыборного митинга в Батлере. Стрельба началась, когда экс-президент и кандидат на переизбрание главой государства выступал перед сторонниками. После первых выстрелов Трамп схватился за ухо и спрятался за трибуну.

Когда стрельба прекратилась, телохранители помогли экс-президенту подняться, закрыли его собой и увели со сцены. На кадрах с места происшествия видно, что ухо Трампа окровавлено, а по щеке течет кровь.

Отвечающий за охрану первых лиц государства представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заявил, что политик в безопасности после «инцидента».