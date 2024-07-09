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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, под ударом оказались Никополь, Покровская и Мировская общины.

«Повреждена инфраструктура. А еще пятиэтажка, частный дом и два автомобиля», — говорится в сообщении.

Лысак также добавил, что пострадала 79-летняя женщина, она лечится амбулаторно.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Утром 9 июля в городе Днепре прогремел взрыв. В 23:09 8 июля в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, спустя 50 минут ее отменили. Предупреждение действовало также в Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Днепропетровская область пострадавшие инфраструктура повреждения Украина
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