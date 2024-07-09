В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Фото: Ed Ram / Getty Images

Инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, под ударом оказались Никополь, Покровская и Мировская общины.

«Повреждена инфраструктура. А еще пятиэтажка, частный дом и два автомобиля», — говорится в сообщении.

Лысак также добавил, что пострадала 79-летняя женщина, она лечится амбулаторно.

Утром 9 июля в городе Днепре прогремел взрыв. В 23:09 8 июля в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, спустя 50 минут ее отменили. Предупреждение действовало также в Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.