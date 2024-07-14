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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник
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Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Попытку атаки с помощью дрона пресекли в 23:05 мск, отметили в ведомстве.

Украинские дроны сбросили взрывчатку в трех белгородских селах
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Приграничная Белгородской область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 13 июня по пяти селам в регионе ударили БПЛА. Село Мокрая Орловка атаковали четыре дрона, два взорвались на территории социального объекта. В результате детонации третьего устройства пострадал водитель.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, после украинских атак в больницах остаются 52 жителя Белгородской области. Большинство из них проходят лечение в городской больнице № 2 в областном центре.

Теги
Белгородская область Минобороны Военная операция на Украине
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