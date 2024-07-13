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Военная операция на Украине ,  
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Украинские дроны сбросили взрывчатку в трех белгородских селах

Гладков: пять сел Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области пять сел подверглись атакам украинских военных, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе было атаковано четырьмя беспилотниками. «Два дрона сдетонировали на территории социального объекта. В результате детонации третьего дрона пострадал водитель легкового автомобиля, который в момент атаки находился рядом», — рассказал Гладков в телеграм-канале.

Еще один дрон сбросил два взрывных устройства на работающий в поле комбайн. По словам губернатора, водитель успел покинуть кабину до взрыва.

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Политика
Вячеслав Гладков

Кроме того, украинский дрон-камикадзе атаковал частный дом в селе Муром Шебекинского округа. В доме загорелась крыша, пожар потушили, отметил Гладков. Также атаке дрона подверглось село Новопетровка Валуйского округа.

Еще ВСУ обстреляли село Демидовка Краснояружского района, в результате были повреждены три частных дома. В селе Ясные Зори Белгородского района после прилета артиллерийского снаряда был поврежден социальный объект, заключил глава региона.

В этот же день еще четыре населенных пункта в Белгородской области были атакованы ВСУ — поселок Октябрьский и села Теребрено, Репяховка и Безымено. В Октябрьском после сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль был ранен мужчина.

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков дроны беспилотники Украина взрывчатка
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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