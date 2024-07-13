Украинские дроны сбросили взрывчатку в трех белгородских селах

В Белгородской области пять сел подверглись атакам украинских военных, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе было атаковано четырьмя беспилотниками. «Два дрона сдетонировали на территории социального объекта. В результате детонации третьего дрона пострадал водитель легкового автомобиля, который в момент атаки находился рядом», — рассказал Гладков в телеграм-канале.

Еще один дрон сбросил два взрывных устройства на работающий в поле комбайн. По словам губернатора, водитель успел покинуть кабину до взрыва.

Кроме того, украинский дрон-камикадзе атаковал частный дом в селе Муром Шебекинского округа. В доме загорелась крыша, пожар потушили, отметил Гладков. Также атаке дрона подверглось село Новопетровка Валуйского округа.

Еще ВСУ обстреляли село Демидовка Краснояружского района, в результате были повреждены три частных дома. В селе Ясные Зори Белгородского района после прилета артиллерийского снаряда был поврежден социальный объект, заключил глава региона.

В этот же день еще четыре населенных пункта в Белгородской области были атакованы ВСУ — поселок Октябрьский и села Теребрено, Репяховка и Безымено. В Октябрьском после сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль был ранен мужчина.