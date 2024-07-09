Умер глава управления государственной экспертизы Минобороны

Магомед Хандаев скончался на 62-м году жизни. Он руководил управлением государственной экспертизы с июня 2023 года

Умер начальник управления государственной экспертизы Министерства обороны России Магомед Хандаев, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Шамильского района Дагестана Магомеда Гасанова.

«Его [Хандаева] похоронят в родном селе Гента. Тело уже самолетом доставили в Махачкалу», — рассказал он.

Хандаев руководил управлением государственной экспертизы с июня 2023 года.

Он родился 14 мая 1963 года в селе Гента Советского района Дагестана. Окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генштаба Вооруженных сил, Российскую академию государственной службы при президенте, Дагестанский государственный технический университет.

С 2006 по 2009 год был заместителем командующего войсками Сибирского военного округа по расквартированию и обустройству войск. С 2012 по февраль 2013-го занимал пост вице-президента госкорпорации «Олимпстрой» (создана в 2007 году для подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи, в 2014 году ликвидирована).

С 2013 по 2016 год являлся заместителем руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница; упразднено в 2016 году). С апреля 2016 года по сентябрь 2017-го был заместителем командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск.

С 2018 по 2022 год занимал должность генерального директора Управления заказчика капитального строительства Минобороны, а с июня 2022 года по июнь прошлого года — гендиректора Главного управления специального строительства.

Хандаев — действительный государственный советник 2-го класса, полковник запаса. Награжден орденами «Александра Невского», «За военные заслуги», «Почета» и др.