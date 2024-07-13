На западе Краснодара загорелось производственное здание

МЧС: в Краснодаре в производственном здании произошел пожар на 5 тыс. кв. м

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В производственном здании в Краснодаре произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Горит производственное здание, предварительно, на 5 тыс. квадратных метрах», — говорится в сообщении. В тушении возгорания участвуют более 50 специалистов и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Сильный дым был замечен в районе промзоны на Заполярной улице в Славянском микрорайоне, рассказали очевидцы порталу 93.ru. Позже издание уточнило, что загорелись склады на Майском проезде в соседнем районе.

Спустя полчаса МЧС сообщило, что, по уточненной информации, площадь пожара в Краснодаре составила 1,5 тыс. кв. м. «Сотрудники МЧС России уже локализовали пожар в производственном здании по изготовлению модульных каркасных строений. На месте работают 90 специалистов и 37 единиц техники», — говорится в сообщении.

13 июля около часа ночи в поселке Володарского в Подмосковье загорелся швейный цех. Площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. м. Из-за возгорания частично обрушилась кровля. Огонь распространился на соседние торговые ряды. В итоге к 7 утра пожар удалось потушить.