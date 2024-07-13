В Подмосковье загорелся швейный цех

МЧС: швейный цех загорелся в Московской области на площади 1,4 тыс. кв. м

В поселке Володарского Московской области загорелся швейный цех на площади 1,4 тыс. кв. м по адресу Центральная улица, 30а, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Из-за пожара частично обрушилась кровля. Огонь распространился на соседние торговые ряды. К тушению огня привлекли 20 специалистов и десять единиц техники, пожар удалось локализовать, а открытое горение — ликвидировать.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по адресу Центральная улица, 30а, где началось возгорание, находятся несколько магазинов одежды, клиника и пункт выдачи заказов СДЭК.

11 июля в подмосковном городе Химки загорелся завод по производству керамических плит. Тогда к тушению огня привлекли 26 человек и семь единиц техники. Позднее в МЧС сообщили, что площадь возросла до 2 тыс. кв. м, обрушилась часть кровли. Внутри завода находились газовые баллоны, часть из них вынесли.