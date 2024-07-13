Суд арестовал гражданина Нидерландов, сына бизнес-коуча Закхайм

Трой Краснов (второй справа) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Хорошевский районный суд Москвы до 29 августа арестовал гражданина Нидерландов Троя Краснова по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы), сообщила московская прокуратура.

Трой Краснов — сын известного бизнес-коуча Натальи Закхайм, арестованной накануне по тому же обвинению. Вместе с ней под стражу были заключены ее муж Андрей Краснов и бизнес-партнер Любовь Струлева. О задержании четвертого фигуранта-мужчины столичное ГУ МВД сообщило этим утром. Его имя ранее не разглашалось.

По версии следствия, арестованные создали организованную преступную группу и разработали план по продаже обучающих курсов по инвестированию. Потенциальных клиентов они искали через интернет, где и размещали объявления о курсах, а полученные деньги тратили по своему усмотрению. «В реальности ни Закхайм, ни другие фигуранты не имели намерений исполнять взятые на себя обязательства за обучающие курсы», — говорилось в сообщении суда.

Утром 12 июля Baza писал, что Закхайм и ее мужа задержали в петербургском аэропорту Пулково вечером 10 июля, когда они прилетели в Россию из Мексики. По данным телеграм-канала, на семейную пару поступило множество заявлений в полицию. Потерпевшие жаловались, что купили курсы по инвестированию в недвижимость, но посчитали себя обманутыми и попросили Закхайм и ее мужа вернуть деньги. Стоимость курсов при этом доходила до 1 млн руб.

В прокуратуре Москвы уточняли, что Закхайм, ее мужу и бизнес-партнеру инкриминируют три эпизода мошенничества, ущерб по которым превышает 2,5 млн руб. По данным ведомства, коуч в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, «деятельность которой была направлена на хищение мошенническим путем денежных средств граждан под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию», и привлекла к этому мужа и сына, а также Струлеву.