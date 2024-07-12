Суд арестовал коуча, называющую себя «самой богатой ученицей Кийосаки»

Речь идет о гражданке Нидерландов и Израиля, бизнес-коуче Наталье Закхайм, вместе с ней под стражу заключили ее мужа и бизнес-партнера. Они обманывали людей под предлогом обучающих курсов по инвестициям, считает следствие

Хорошевский районный суд Москвы арестовал гражданку Нидерландов и Израиля, бизнес-коуча Наталью Закхайм по статье о мошенничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, на срок 1 месяц 18 суток, до 29 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Закхайм инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК. Вместе с ней под стражу на тот же срок заключены ее муж Андрей Краснов и бизнес-партнер Любовь Струлева.

По версии следствия, арестованные создали организованную преступную группу и разработали план по продаже обучающих курсов по инвестированию. Потенциальных клиентов они искали через интернет, где и размещали объявления о курсах, а полученные деньги тратили по своему усмотрению. «В реальности ни Закхайм, ни другие фигуранты не имели намерений исполнять взятые на себя обязательства за обучающие курсы», — сообщил суд.

Утром 12 июля телеграм-канал Baza писал, что Закхайм и ее мужа задержали в петербургском аэропорту Пулково вечером 10 июля, когда они прилетели в Россию из Мексики. Кроме того, дома был задержан их сын Трой Краснов. Их заподозрили в том, что они вводили в заблуждение граждан под предлогом продажи обучающих курсов по инвестициям. Задержанных перевезли в Москву и поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Baza также сообщала о задержании бизнес-партнера коуча Любови Струлевой.

Потерпевшие жаловались, что купили курсы по инвестированию в недвижимость, но посчитали себя обманутыми и попросили Закхайм и ее мужа вернуть деньги. Не дождавшись средств, они написали заявления в полицию, писал канал. Стоимость курсов доходила до 1 млн руб.

Закхайм называет себя «самой богатой ученицей Кийосаки» и выпускает книги с таким названием. Роберт Кийосаки — американский предприниматель, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа».

В прокуратуре Москвы уточнили, что Закхайм, ее мужу и бизнес-партнеру инкриминируют три эпизода мошенничества, ущерб по которым превышает 2,5 млн руб. По данным ведомства, коуч в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, «деятельность которой была направлена на хищение мошенническим путем денежных средств граждан под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию», и привлекла к этому

мужа и сына, а также Струлеву. «Сообщники на основании общедоступной информации «разработали» курс по инвестициям, записали видео уроки с целью продажи их гражданам, создавали у них ложное впечатление о возможности осуществления деятельности по инвестированию, в том числе на зарубежном рынке недвижимости», — пояснили в ведомстве.