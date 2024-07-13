В Москве задержали еще одного фигуранта дела бизнес-коуча Закхайм

Любовь Струлева (Фото: moscowcourts / Telegram)

Полиция задержала еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве бизнес-коуча Натальи Закхайм. Это следует из сообщения пресс-службы столичного ГУ МВД России.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Строгино г. Москвы задержали четверых подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и две женщины в возрасте от 23 до 57 лет», — говорится в сообщении полиции.

Накануне Хорошевский районный суд Москвы арестовал трех фигурантов — гражданку Нидерландов и Израиля, бизнес-коуча Наталью Закхайм, вместе с ней под стражу заключили ее мужа Андрея Краснова и бизнес-партнера Любовь Струлеву. По версии следствия, арестованные создали организованную преступную группу и разработали план по продаже обучающих курсов по инвестированию. Имя четвертого задержанного, а также его роль в преступном сообществе, не раскрываются.

Закхайм инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 18 суток, до 29 августа 2024 года.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Работа соцсетей бизнес-коуча приостановлена.

В телеграм-канале Закхайм говорится, что все фигуранты «были задержаны по неподтвержденным обвинениям». Автор сообщения отметил, что команда не будет комментировать это дело. В посте благодарят «множество учеников, которые написали и предложили помощь и поддержку».