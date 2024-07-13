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В ХМАО у Ан-24 с 38 пассажирами разорвалось колесо

Самолет Ан-24
Самолет Ан-24 (Фото: Terminator216 / wikipedia.org)

После посадки Ан-24 на взлетную полосу посадочной площадки Березово в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югра, у самолета разорвалась пневматика правого колеса шасси, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

В ведомстве сообщили об организации проверки исполнения требований законодательства о безопасности полетов по факту авиационного инцидента, который произошел 12 июля. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета заявили, что сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Самолет выполнял рейс ЮТР 235 по маршруту Рощино — Березово. На борту Ан-24 находилось 38 пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал.

На Камчатке самолет Ан-24 при посадке повредил шасси
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Фото:Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В конце июня Ан-24, который следовал из Магадана, при посадке в Петропавловске-Камчатском повредил пневматику шасси. На борту самолета находились 20 человек, в том числе четверо членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента не было. СК инициировал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В середине того же месяца Ан-24, следовавший из поселка Зырянка в Якутск, из-за технической неисправности вернулся на аэродром вылета. Следователи тогда организовали доследственную проверку по ст. 263 УК и по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги
Ан-24 ХМАО самолет
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