Самолет до Якутска вернулся на аэродром вылета из-за неисправности

В Якутии самолет Ан-24 вернулся на аэродром вылета из-за неисправности

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Самолет Ан-24, следовавший из поселка Зырянка в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления

на транспорте Следственного комитета.

«Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Следователи организовали доследственную проверку в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 Уголовного кодекса) и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса).

30 мая самолет Airbus 321, следующий рейсом из Самары в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту самолета находились 186 человек и семь членов экипажа. Посадка прошла благополучно, сообщили в аэропорту. Источник «РИА Новости» рассказал, что в качестве предварительной причины случившегося назвали лопнувшую покрышку шасси.