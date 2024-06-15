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Общество ,  
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В Якутии самолет Ан-24 вернулся на аэродром вылета из-за неисправности

Самолет до Якутска вернулся на аэродром вылета из-за неисправности
Фото: yksaeroport / Telegram
Фото: yksaeroport / Telegram

Самолет Ан-24, следовавший из поселка Зырянка в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления
на транспорте Следственного комитета.

«Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Следователи организовали доследственную проверку в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 Уголовного кодекса) и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса).

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30 мая самолет Airbus 321, следующий рейсом из Самары в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту самолета находились 186 человек и семь членов экипажа. Посадка прошла благополучно, сообщили в аэропорту. Источник «РИА Новости» рассказал, что в качестве предварительной причины случившегося назвали лопнувшую покрышку шасси.

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Теги
Якутия самолет Ан-24 Якутск Следственный комитет

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