Путин назвал индексацию пенсий справедливым и давно назревшим решением

Индексация пенсий работающим пенсионерам давно назрела, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством», — сказал Путин.

8 июля президент Владимир Путин подписал закон, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Госдума приняла соответствующий законопроект в трех чтениях в конце июня.

Индексацию приостановили с 2016-го. После этого страховую пенсию индексировали только пенсионерам, оставившим работу, а тем, кто этого не сделал, выплаты назначали без индексации.

Теперь для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды — с 1 февраля и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущего года, а также с 1 апреля с учетом стоимости пенсионного коэффициента. Размер прибавки будут рассчитывать исходя из размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016–2024 годов.