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В «Энергии» рассказали о новой функции российской орбитальной станции

РКК «Энергия»: с новой станции РОС будут управлять флотилией малых спутников

С Российской орбитальной станции (РОС) будут управлять целым семейством малых космических аппаратов, заявил в интервью ТАСС генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев.

«Мы закладываем новые задачи, абсолютно нехарактерные для нынешних отечественных и иностранных космических аппаратов: например, прямо со станции будет вестись управление семейством малых космических аппаратов», — сказал Соловьев.

По его словам, эти аппараты будут отправляться на станцию, а затем с ее борта выводиться в нужную точку и совершать полет в непосредственной близости от РОС.

«Роскосмос» утвердил график создания орбитальной станции
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Макет Российской орбитальной станции

В августе 2022 года «Роскосмос» представил макет РОС, а в октябре 2023 года этот проект был утвержден президентом Владимиром Путиным. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал о планах начать строительство станции «не позднее 2024 года», запуск первого модуля РОС запланировали на 2027 год, а начало работы космонавтов — на 2028 год. Создание РОС позволит продолжить российскую пилотируемую программу с учетом выхода из проекта МКС.

В апреле «Роскосмос» утвердил эскизный проект РОС, в пресс-службе госкорпорации добавили, что строительство запланировано на 2027–2032 годы.

Теги
РКК Энергия космос Владимир Соловьев
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