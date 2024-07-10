В Сочи пожарные потушили пожар в здании суда

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Пожар в Лазаревском районном суде Сочи потушили, сообщили в МЧС России. Пожар охватывал площадь 690 кв. м.

Суд загорелся 10 июля. Сначала огнем охватило 300 кв. м., после огонь перекинулся на мансарду. Из здания самостоятельно вышли 40 человек. Для устранения пожара на месте работали более 60 специалистов и 18 единиц техники.

В ноябре 2023 года в Новосибирске загорелся подвал здания, где располагается Центральный районный суд Новосибирска. В подвальном помещении произошло сильное задымление, горели деревянные конструкции, бумага. Сотрудники суда уточнили, что помещение, где произошло возгорание, принадлежит сторонней организации. Последствия возгорания устранили пожарные.