Кеннеди-младший: из-за США конфликт на Украине может распространиться на Европу

Конфликт на Украине может распространиться на Европу и превратиться в полноценный обмен ядерными ударами, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший в своем X (Twitter).

«Если это произойдет, то отчасти из-за того, что США спонсирует конфликт оружием», — отметил политик.

Он назвал поведение конгресса и администрации действующего президента США Джо Байдена безумием. «Вместо этого мы должны делать все возможное, чтобы не натравливать США на противников, обладающих мощными ядерными арсеналами», — уточнил Кеннеди-младший.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.

В конце июня политик назвал терроризмом обстрел пляжа в Севастополе с применением американских ракет ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины. «Это акт войны со стороны США против российских мирных граждан», — добавил Кеннеди-младший. Тогда в результате атаки пострадали более 150 человек, погибло четверо, в том числе двое детей.

Минобороны России возложило вину за обстрел Севастополя на США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS.