Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны от США

Обстрел пляжа в Севастополе с применением американских ракет ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины — терроризм, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Об этом он написал в своем X (Twitter).

«Подходящее слово для описания происходящего — терроризм. Это акт войны со стороны США против российских мирных граждан», — отметил Кеннеди-младший. Он добавил, что в США только конгресс может по закону объявить войну, и призвал конгрессменов остановить безответственных и безрассудных ястребов, которые управляют «ослабленным» нынешним лидером страны Джо Байденом.

ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.

ВСУ ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, однако одна в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе».

В результате атаки пострадали более 150 человек, погибло четверо, в том числе двое детей.

Минобороны России возложило вину за обстрел Севастополя на США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS.

В Пентагоне заявили, что пляжи Любимовка и Учкуевка не были целью ракетного удара. Как рассказал представитель ведомства, украинские военные сами выбирают, куда стрелять. Он отказался комментировать сообщения о том, что при обстреле использовались именно ATACMS, и переадресовал вопрос украинским коллегам.