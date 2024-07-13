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Китай пообещал ответить на американские санкции

Дипломат Лю Пэнъюй: Китай симметрично ответит на санкции США

Китай готов симметрично ответить на ограничения, введенные властями США, заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй. Так он отреагировал на визовые санкции в отношении ряда китайских чиновников.

В Госдепартаменте пояснили, что Китай «не выполняет свои обязательства в вопросе соблюдения и защиты прав человека», что отражается в «нарушениях прав человека и геноциде» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Тибете. Также Пекин, по мнению Вашингтона, подрывает фундаментальные свободы в Гонконге и осуществляет «репрессии по всеум миру».

В Китае обвинения отвергают. По словам пресс-секретаря посольства, объявленные Госдепом ограничительные меры являются «грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений». Лю Пэнъюй подчеркнул, что вопросы Синьцзян-Уйгурского автономного района и Гонконга являются внутренними делами Китая, «и ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них».

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В мае 2022 года неизвестный хакер опубликовал 5 тыс. фотографий уйгуров из полицейских отделов за 2018 год. Люди находились под стражей. В базе находились изображения с тюремными охранниками, у которых были дубинки и винтовки, а также снимки задержанных со следами избиений на теле.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти Китая прекратить геноцид и преступления против человечности в уйгурском автономном районе. Он отметил, что Вашингтон глубоко обеспокоен ситуацией с правами человека в Китае и сообщениями о произвольных задержаниях более чем 1 млн жителей Синьцзяна. По его словам, родственники задержанных говорят о пытках, принудительной стерилизации, сексуальном насилии, принудительном труде при поддержке государства, а также насильственном разлучении детей с родителями.

Тогда Лю Пэнъюй заявил, что власти противодействуют терроризму, радикализации и сепаратизму, а принимаемые меры не касаются прав человека и религии. Он также предположил, что данные о базе с уйгурами являются фейковыми.

Коммунистическая партия Китая присоединила территорию района Синьцзян в 1949 году. Исторически на ней проживали уйгуры — коренной народ Восточного Туркестана. В отличие от китайцев, которые исповедуют даосизм и буддизм, уйгуры относятся к мусульманам-суннитам.

С 2018 года ООН и другие западные страны не раз обвиняли власти Китая в их притеснении. Они заявляли, что уйгуров отправляют в трудовые лагеря и заставляет отказаться от религии и языка. Пекин называл эти данные ложью.

Теги
Китай США санкции Синьцзян-Уйгурский район
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