 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Делегацию России на инаугурации президента Ирана возглавит Володин

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Песков рассказал об ожиданиях Кремля от нового президента Ирана
Политика
Масуд Пезешкиан

«Скоро должна пройти инаугурация избранного президента Ирана. Господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию на этих мероприятиях», — сказал Путин, обращаясь к иранскому государственному деятелю.

Российский президент выразил сожаление в связи с трагической смертью бывшего иранского президента Ибрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, и подчеркнул, что надеется на поступательное развитие отношений Москвы и Тегерана.

Встреча Путина и Галибафа состоялась в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит 11–12 июля в Таврическом дворце. Пленарное заседание посвящено теме «Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия».

6 июля в Иране подвели итоги президентских выборов, на которых победил кандидат от реформаторов — депутат меджлиса (однопалатный парламент) Масуд Пезешкиан. Путин поздравил новоизбранного коллегу.

Российский лидер подчеркнул тогда, что отношения Москвы и Тегерана имеют «добрососедский характер», и выразил надежду, что деятельность Пезешкиана будет способствовать двустороннему сотрудничеству.

Теги
Персоны
Иран Владимир Путин Вячеслав Володин инаугурация президент БРИКС
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Иран предложил соединить платежные системы стран БРИКС
Экономика
Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
Политика
Стало известно, кто будет новым президентом Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 17:37
В Думе попросили Грефа прекратить выпуск карт с «радужным единорогом» Финансы, 18:48
Посол назвал размещения ракет США в Германии очевидной угрозой России Политика, 18:46
Паолини стала первой итальянкой в финале Уимблдона за 56 лет Спорт, 18:45
Сын Зидана стал игроком клуба из испанской Сегунды Спорт, 18:44
Зеленский подписал соглашение о безопасности с Румынией Политика, 18:41
Шольц назвал «очень хорошим решением» размещение американских ракет в ФРГ Политика, 18:41
ПСБ выдал первые ипотеки по программе с господдержкой в новых регионах Пресс-релиз, 18:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Четыре страны ЕС договорились о создании ракет дальностью выше 500 км Политика, 18:30
ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт в храме в Майкопе Общество, 18:26
Заказчик убийства вдовы криминального авторитета получил 15 лет колонии Общество, 18:15
На «Тур де Франс» у команды украли 11 велосипедов за €150 тыс. Спорт, 18:12
Медведев назвал критически важный пункт для достижения целей на Украине Политика, 18:09
Что такое сети L2 для Ethereum. Почему их токены стоят миллиарды долларов Крипто, 18:04
Поставки вина из Грузии в Россию выросли на 36% в 2024 году Вино, 17:58