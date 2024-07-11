Делегацию России на инаугурации президента Ирана возглавит Володин

Вячеслав Володин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

«Скоро должна пройти инаугурация избранного президента Ирана. Господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию на этих мероприятиях», — сказал Путин, обращаясь к иранскому государственному деятелю.

Российский президент выразил сожаление в связи с трагической смертью бывшего иранского президента Ибрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, и подчеркнул, что надеется на поступательное развитие отношений Москвы и Тегерана.

Встреча Путина и Галибафа состоялась в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит 11–12 июля в Таврическом дворце. Пленарное заседание посвящено теме «Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия».

6 июля в Иране подвели итоги президентских выборов, на которых победил кандидат от реформаторов — депутат меджлиса (однопалатный парламент) Масуд Пезешкиан. Путин поздравил новоизбранного коллегу.

Российский лидер подчеркнул тогда, что отношения Москвы и Тегерана имеют «добрососедский характер», и выразил надежду, что деятельность Пезешкиана будет способствовать двустороннему сотрудничеству.