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Военная операция на Украине ,  
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Новый президент Ирана заявил о стремлении к миру для России и Украины

Президент Пезешкиан: Иран стремится к миру для россиян и украинцев
Сюжет
Военная операция на Украине

Власти Ирана стремятся обеспечить мир и россиянам, и украинцам, заявил новый президент страны Масуд Пезешкиан, его слова приводит Tehran Times.

«Мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели. Я продолжу отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией», — отметил иранский президент. Он добавил, что Иран продолжит работу в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза

Иран предложил соединить платежные системы стран БРИКС
Экономика
Фото:Grigvovan / Shutterstock
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Масуд Пезешкиан победил на президентских выборах в Иране, набрав во втором туре 53,67% голосов. Внеочередные выборы были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси в конце мае. В республике президент не является главой государства. После исламской революции страну возглавляет высший руководитель. Сейчас это аятолла Али Хаменеи.

Президент России Владимир Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. Он отметил, что российско-иранские отношения носят дружественный и добрососедский характер, а Москва и Тегеран «эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня».

Теги
Иран Украина Россия Масуд Пезешкиан
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