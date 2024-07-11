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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Режим ракетной опасности введет в Белгороде, Белгородском районе и в приграничном Шебекинском городском округе.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — рекомендовал жителям глава региона.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Предыдущий раз ракетная тревога была объявлена в 12:15 мск, режим отменили через 10 минут.

О каких-либо повреждениях либо сбитых целях власти не сообщили.

Это этого Гладков сообщил об обстреле Шебекино, в результате которого семь человек получили ранения.

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Вячеслав Гладков Белгородская область ракеты Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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