Движение по Крымскому мосту восстановили после 40 минут приостановки

Крымский мост закрыли для движения автомобилей на 40 минут

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли на 40 минут, следует из телеграм-канала с оперативной информацией.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение перекрыли в 20:50 мск, а возобновили в 21:29.

После приостановки, со стороны Керчи образовалась пробка из 341 автомобиля. Их пропустили по мосту в течение часа.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают. Это происходит в связи с попытками атак дронов и ударов Вооруженных сил Украины по территории Крыма.

В последний раз Крымский мост временно перекрывали для движения в ночь на 6 июля. Тогда движение восстановили спустя 16 минут.