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Военная операция на Украине ,  
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Крымский мост закрыли для движения автомобилей на 40 минут

Движение по Крымскому мосту восстановили после 40 минут приостановки
Сюжет
Военная операция на Украине

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли на 40 минут, следует из телеграм-канала с оперативной информацией.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение перекрыли в 20:50 мск, а возобновили в 21:29.

После приостановки, со стороны Керчи образовалась пробка из 341 автомобиля. Их пропустили по мосту в течение часа.

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Фото:SBUkr / Telegram

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают. Это происходит в связи с попытками атак дронов и ударов Вооруженных сил Украины по территории Крыма.

В последний раз Крымский мост временно перекрывали для движения в ночь на 6 июля. Тогда движение восстановили спустя 16 минут.

Теги
Крымский мост Крым автомобильное движение
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