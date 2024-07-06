Движение по Крымскому мосту перекрыли на 16 минут

По Крымскому мосту восстановили движение транспорта спустя 16 минут, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией по мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Информационный центр сообщил о перекрытии в 0:29 мск, движение восстановили спустя 16 минут — в 0:45 мск.

Ранее, в полночь, канал написал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают. Это происходит в связи с попытками атак дронов и ударов ВСУ по территории Крыма.

Так, 30 июня, из-за перекрытия в очереди к мосту стояло более 800 автомобилей. Тогда ожидание составляло три часа.