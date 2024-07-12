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Политика ,  
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США вслед за переносом учений приостановили помощь Грузии

Вашингтон заморозил оказание помощи Тбилиси, заявила грузинским журналистам заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, сообщил портал «Новости — Грузия».

До этого американские власти приняли решение перенести на неопределенный срок совместные с Грузией военные учения «Достойный партнер — 2024».

По словам Зеи, «США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз».

В интервью порталу Civil Georgia она пояснила, что «опасения по поводу антидемократической траектории Грузии носят глобальный характер, и мы призываем правительство Грузии прислушаться к ним». Зея полагает, что нынешний курс республики «несовместим с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора и, таким образом, ставит под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции».

Что значит для Грузии приостановка приема в Евросоюз
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Помимо приостановки вступления Евросоюз также заморозил часть финансовой помощи республике, в частности средства в объеме €30 млн, которые грузинскому Минобороны были выделены из Европейского фонда мира. Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский уточнил, что это решение европейские лидеры приняли на заседании Евросовета 27 июня. Его причина — одобренный в Грузии закон об иноагентах.

Законопроект об иноагентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния») правящая партия республики «Грузинская мечта» внесла в парламент в апреле 2024 года. Она сделала это во второй раз — в 2023 году после массовых протестов, организаторы которых окрестили закон «российским», «Мечта» первоначальный законопроект из парламента отозвала. Митинги были и на этот раз, причем порой они доходили до столкновений с полицией. Западные страны протест поддержали; параллельно они требовали от Тбилиси либо закон переписать, либо от него отказаться. Грузинские власти отвечали обвинениями, что Запад посягает на суверенитет страны. 28 мая парламент, где у «Мечты» большинство, закон принял, преодолев вето, которое на него наложила президент Саломе Зурабишвили.

Теги
Грузия США помощь заморозка
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