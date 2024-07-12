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Глава Коломны опубликовал фото и видео с места крушения Superjet

Глава Коломны Александр Гречищев прибыл на место падения самолета в лесу и опубликовал несколько фотографий и короткое видео

Глава Коломны опубликовал фото и видео с места крушения Superjet
Video

Глава Коломенского городского округа Андрей Гречищев опубликовал видео и фотографии с места крушения самолета Superjet 100, который упал в подмосковном лесу днем в пятницу.

Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram

Самолет разбился в Подмосковье днем 12 июля, он выполнял перегонный рейс без пассажиров.

По предварительной информации, на борту лайнера были три члена экипажа — два пилота и штурман. Они погибли.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что эксплуатантом лайнера является ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

Теги
Коломна Superjet авиакатастрофа
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