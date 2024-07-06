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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области при атаке дрона на рынок пострадали три человека

Сальдо: в Херсонской области при атаке FPV-дрона на рынок ранены три человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Украинский FPV-дрон атаковал фургон в поселке Новая Маячка Херсонской области, в результате ранены три человека, сообщил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Удар пришелся по центральному рынку поселка. Пострадавшие, женщина и двое мужчин, госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Херсонская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

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Фото:Яндекс.Карты

2 июля ВСУ обстреляли поселок Горностаевка, там погиб мирный житель. Кроме того, украинские военные атаковали в тот день поселок Днепряны и город Алешки, в результате два человека получили множественные осколочные ранения.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон находятся под контролем Киева.

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Теги
Херсонская область Владимир Сальдо ВСУ рынок фургон пострадавшие дроны беспилотники
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