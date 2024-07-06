Сальдо: в Херсонской области при атаке FPV-дрона на рынок ранены три человека

В Херсонской области при атаке дрона на рынок пострадали три человека

Фото: SALDO_VGA / Telegram

Украинский FPV-дрон атаковал фургон в поселке Новая Маячка Херсонской области, в результате ранены три человека, сообщил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Удар пришелся по центральному рынку поселка. Пострадавшие, женщина и двое мужчин, госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Херсонская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

2 июля ВСУ обстреляли поселок Горностаевка, там погиб мирный житель. Кроме того, украинские военные атаковали в тот день поселок Днепряны и город Алешки, в результате два человека получили множественные осколочные ранения.