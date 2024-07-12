 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белоусов предложил лечить участников военной операции в местах отпусков

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министр обороны Андрей Белоусов предложил президенту Владимиру Путину дать возможность участникам военной операции проходить амбулаторное лечение в местах проведения отпуска. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Минобороны. Информацию подтвердил собеседник РБК в военном ведомстве.

Собеседники «Ведомостей» рассказали, что в нескольких областях, включая новые регионы, нет военно-медицинских организаций Минобороны. При этом в больницы Минздрава военные не могут обратиться, поскольку у них нет полиса обязательного медицинского страхования, добавили они.

Накануне замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что Минобороны и Минздрав работают над документом, который позволит военным обращаться в гражданские поликлиники. По ее словам, такое поручение дал президент, чтобы «продумать возможность для военнослужащих, которые будут ходить в отпуска, получать амбулаторную помощь в поликлиниках по месту жительства, в зависимости от того, какую поликлинику ему в данный момент удобно посетить».

Мурашко назвал объем средств на реабилитацию раненых военных
Политика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Цивилева также сообщила, что по возвращении из зоны боев военные будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм. В феврале глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на реабилитацию раненых в ходе военной операции в течение трех лет выделят 70 млрд руб. В середине июня Путин сообщил, что в зоне боевых действий находятся почти 700 тыс. российских военных.

Теги
Персоны
Минобороны Андрей Белоусов
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Выжившему участнику бунта в ростовском СИЗО запросили 28 лет тюрьмы
Общество
Путин пообещал наладить систему отпусков для участников спецоперации
Политика
Минобороны открыло социальный центр для участников военной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 17:49
СОГАЗ заявил о готовности выплатить компенсации за крушение Superjet Общество, 19:13
В новом розыгрыше Кубка России сыграет ZOV и еще 12 любительских клубов Спорт, 19:11
Главой Саратовского института Росгвардии стал Герой России из «Витязя» Политика, 19:07
Туктамышева назвала ₽200 тыс. в месяц комфортной суммой для жизни Спорт, 19:03
Детский омбудсмен рассказала о состоянии освобожденных в Уфе детей Общество, 18:56
Медведев второй раз подряд проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона Спорт, 18:46
Белоусов предложил лечить участников военной операции в местах отпусков Политика, 18:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Коломны опубликовал фото и видео с места крушения Superjet Общество, 18:29
Медведеву дали предупреждение за ругань с судьей в полуфинале Уимблдона Спорт, 18:28
Польский военный самолет разбился о ВПП в Гдыне Общество, 18:20
Силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet Общество, 18:17
Минюст внес «Фонд Джона Смита» в перечень нежелательных Политика, 18:16
На «Иннопроме» обсудили музейное будущее промышленного оборудования Отрасль, 18:06
Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную продукцию Экономика, 18:04