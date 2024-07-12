Белоусов предложил лечить участников военной операции в местах отпусков

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министр обороны Андрей Белоусов предложил президенту Владимиру Путину дать возможность участникам военной операции проходить амбулаторное лечение в местах проведения отпуска. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Минобороны. Информацию подтвердил собеседник РБК в военном ведомстве.

Собеседники «Ведомостей» рассказали, что в нескольких областях, включая новые регионы, нет военно-медицинских организаций Минобороны. При этом в больницы Минздрава военные не могут обратиться, поскольку у них нет полиса обязательного медицинского страхования, добавили они.

Накануне замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что Минобороны и Минздрав работают над документом, который позволит военным обращаться в гражданские поликлиники. По ее словам, такое поручение дал президент, чтобы «продумать возможность для военнослужащих, которые будут ходить в отпуска, получать амбулаторную помощь в поликлиниках по месту жительства, в зависимости от того, какую поликлинику ему в данный момент удобно посетить».

Цивилева также сообщила, что по возвращении из зоны боев военные будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм. В феврале глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на реабилитацию раненых в ходе военной операции в течение трех лет выделят 70 млрд руб. В середине июня Путин сообщил, что в зоне боевых действий находятся почти 700 тыс. российских военных.