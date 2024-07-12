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Общество ,  
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МЧС приступило к работе на месте крушения Superjet в Подмосковье

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Более 30 спасателей «Центроспаса» и отряда «Лидер» работают на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, сообщили в министерстве.

Самолет упал в лесу недалеко от Коломны в Московской области. На борту находились три члена экипажа, они погибли. Жертв среди населения нет.

На место также выехали мэр Коломны Александр Гречищев, глава Ростеха Дмитрий Ядров, исполняющий обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета, следователи и следователи-криминалисты.

Первые кадры с места крушения Superjet в Московской области
Общество

По информации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), авиакатастрофа под Коломной произошла с самолетом Superjet, который находился в эксплуатации с 2014 года. Одновременно с этим успешно завершил испытания другой борт Superjet с импортозамещенными системами.

Упавший самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту.

Теги
авиакатастрофа Superjet Московская область МЧС
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