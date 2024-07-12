Глава Коломны выехал на место крушения Superjet

Александр Гречищев (Фото: a.grechischev / VK)

Глава Коломны Александр Гречищев выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что борт рухнул в районе деревни Апраксино под Коломной. «Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы», — добавил Гречищев. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

По информации главы Коломны, на борту находились два пилота и штурман. МЧС сообщило, что, предварительно, они числятся погибшими. Местные жители не пострадали, добавили в ведомстве.

Первые публикации о крушении самолета появились около 15:30 мск. Собеседник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что «Суперджет» летел с аэродрома Третьяково в городе Луховицы во Внуково, рейс был перегоночным. СК завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса.