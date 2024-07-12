Глава Росавиации выехал на место крушения Superjet

Дмитрий Ядров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров отправился на место падения самолета Superjet 100 в подмосковной Коломне, сообщил пресс-секретарь службы Артем Кореняко.

Самолет упал днем в пятницу в лесу около деревни Большое Карасево. По предварительной информации, два пилота и штурман, находившиеся на борту, погибли.

Ранее Кореняко сообщал, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.

Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудил уголовное дело по факту крушения — предполагается, что имело место нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России).