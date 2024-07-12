Разработчик упавшего в Подмосковье Superjet поможет в расследовании

Фото: Владислав Шатило / РБК

Причины крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могут быть разными, ситуация неочевидная. Об этом РБК сообщили в госкорпорации «Ростех», в которую входит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), производящая Superjet.



«Самолету десять лет, ситуация неочевидная, причины могут быть разными. Самое неправильное сейчас — спешить с выводами», — рассказали в пресс-службе. В «Ростехе» отметили, что окажут необходимую помощь в расследовании инцидента.

В ОАК ранее рассказали, что Superjet находился в эксплуатации с 2014 года. Упавший самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту, добавили в пресс-службе.

Самолет разбился днем 12 июля в лесу около деревни Большое Карасево. Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что на борту находились два пилота и штурман. По данным МЧС, они погибли, местные жители не пострадали. Superjet эксплуатировал «Газпром авиа».

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса.