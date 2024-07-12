 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Разработчик упавшего в Подмосковье Superjet поможет в расследовании

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Причины крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могут быть разными, ситуация неочевидная. Об этом РБК сообщили в госкорпорации «Ростех», в которую входит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), производящая Superjet.

«Самолету десять лет, ситуация неочевидная, причины могут быть разными. Самое неправильное сейчас — спешить с выводами», — рассказали в пресс-службе. В «Ростехе» отметили, что окажут необходимую помощь в расследовании инцидента.

В ОАК ранее рассказали, что Superjet находился в эксплуатации с 2014 года. Упавший самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту, добавили в пресс-службе.

Первые кадры с места крушения Superjet в Московской области
Общество

Самолет разбился днем 12 июля в лесу около деревни Большое Карасево. Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что на борту находились два пилота и штурман. По данным МЧС, они погибли, местные жители не пострадали. Superjet эксплуатировал «Газпром авиа».

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса.

Теги
Superjet Ростех авиакатастрофа
Материалы по теме
Глава Росавиации выехал на место крушения Superjet
Общество
В ОАК рассказали о двух Superjet в воздухе над Подмосковьем
Общество
В ОАК назвали срок эксплуатации потерпевшего крушение Superjet
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 17:49
СОГАЗ заявил о готовности выплатить компенсации за крушение Superjet Общество, 19:13
В новом розыгрыше Кубка России сыграет ZOV и еще 12 любительских клубов Спорт, 19:11
Главой Саратовского института Росгвардии стал Герой России из «Витязя» Политика, 19:07
Туктамышева назвала ₽200 тыс. в месяц комфортной суммой для жизни Спорт, 19:03
Детский омбудсмен рассказала о состоянии освобожденных в Уфе детей Общество, 18:56
Медведев второй раз подряд проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона Спорт, 18:46
Белоусов предложил лечить участников военной операции в местах отпусков Политика, 18:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Коломны опубликовал фото и видео с места крушения Superjet Общество, 18:29
Медведеву дали предупреждение за ругань с судьей в полуфинале Уимблдона Спорт, 18:28
Польский военный самолет разбился о ВПП в Гдыне Общество, 18:20
Силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet Общество, 18:17
Минюст внес «Фонд Джона Смита» в перечень нежелательных Политика, 18:16
На «Иннопроме» обсудили музейное будущее промышленного оборудования Отрасль, 18:06
Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную продукцию Экономика, 18:04